Le lunghe liste d’attesa | Servirà tempo per riuscire a ridurle Mancano i medici

Le liste d’attesa presso l’Ausl Romagna sono al centro di un dibattito acceso, con tempi che arrivano fino a due anni per alcuni esami. Nei giorni scorsi, il quotidiano locale ha riportato i dati sui tempi di attesa per diverse prestazioni mediche, evidenziando come la mancanza di medici contribuisca a prolungare i tempi di accesso ai servizi sanitari.

Attendere due anni per un esame medico. Nei giorni scorsi si è tornato a discutere delle liste d’attesa dell’Ausl Romagna: sulle pagine del Carlino sono stati pubblicati i tempi per accedere a diverse prestazioni. I risultati variano in base all’esame, ma alcuni risultati colpiscono: per una colonscopia all’ospedale di Ravenna il primo appuntamento è a maggio 2028, per una visita oculistica si va ad aprile dello stesso anno. Sul tema sono intervenuti anche il consigliere regionale Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia, con un’interrogazione in cui chiede alla giunta dell’Emilia-Romagna di "spiegare i motivi" delle lunghe attese e "se li ritiene compatibili con gli standard di assistenza che la Regione dichiara di voler garantire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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