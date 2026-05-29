L’Istat affonda gli scioperanti Meloni esulta | 269mila occupati in più la destra sta combattendo il precariato

Notizia in breve

Secondo i dati Istat, ad aprile in Italia ci sono stati 24 milioni e 337mila occupati, con un tasso di occupazione del 63,1%, il più alto mai registrato. L'occupazione è aumentata di circa 269mila unità rispetto al mese precedente. Nel frattempo, i dati sullo sciopero sono stati definiti negativamente da fonti ufficiali, mentre il governo ha sottolineato la crescita dell’occupazione e il contrasto al precariato.