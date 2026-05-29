L’Istat affonda gli scioperanti Meloni esulta | 269mila occupati in più la destra sta combattendo il precariato
Secondo i dati Istat, ad aprile in Italia ci sono stati 24 milioni e 337mila occupati, con un tasso di occupazione del 63,1%, il più alto mai registrato. L'occupazione è aumentata di circa 269mila unità rispetto al mese precedente. Nel frattempo, i dati sullo sciopero sono stati definiti negativamente da fonti ufficiali, mentre il governo ha sottolineato la crescita dell’occupazione e il contrasto al precariato.
Nuovo record per il lavoro in Italia. Secondo gli ultimi dati Istat, ad aprile gli occupati hanno raggiunto quota 24 milioni e 337mila, con un tasso di occupazione salito al 63,1%, il livello più alto mai registrato. Un risultato accolto con inevitabile soddisfazione dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Nell’ultimo anno in Italia ci sono 269mila occupati in più. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c’erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione», ha scritto sui social. Leggi anche Istat, boom dell'occupazione: 123mila lavoratori in più ad aprile. Disoccupazione giù al 5,1%. Crolla la disoccupazione, i sindacati scioperano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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