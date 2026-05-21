Santa Rita celebra la patrona | anche prefetto e questore alla festa del quartiere lancianese

A Lanciano, nel quartiere dedicato a Santa Rita, si svolge la tradizionale celebrazione in onore della patrona. Quest’anno, alla festa partecipano anche il prefetto e il questore, sottolineando l’importanza dell’evento per la comunità locale. La manifestazione, che si tiene ogni anno, assume un significato particolare in un periodo segnato da eventi di cronaca recenti. Il parroco del quartiere ha descritto questa celebrazione come un “grido di speranza” per i residenti, in un momento di difficoltà collettiva.

Non sarà solo una festa e una tradizione da vivere. Quest’anno la festa di Santa Rita, nell'omonimo rione di Lanciano da mesi alla ribalta della cronaca, avrà un senso più profondo, sarà un “grido di speranza”, come l'ha definito il parroco, don Nicola Giampietro, dopo giorni difficili.Le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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