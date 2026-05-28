Il Prefetto Riflesso | Il 2 giugno sarà festa per tutta Avellino E sul nuovo sindaco Pizza | Riporti il Comune alla dignità che merita

Durante la cerimonia di consegna delle onorificenze, il Prefetto ha dichiarato che il 2 giugno sarà una festa per tutta la città. Ha anche commentato l’insediamento del nuovo sindaco, auspicando che riporti il Comune alla dignità che merita. Le parole sono state pronunciate nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, senza ulteriori dettagli su eventi o decisioni specifiche.

A margine della cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI tenutasi questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso si è soffermata su due temi di stretta attualità cittadina: i festeggiamenti per il 2 giugno e l'insediamento del nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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