La città di Bergamo apre le porte a una nuova clinica di medicina estetica

Bergamo ha inaugurato una nuova clinica specializzata in medicina estetica, dedicata alla cura e al miglioramento dell’aspetto fisico. La struttura si trova nel centro della città e offre servizi qualificati per il benessere e l’estetica dei clienti. L’apertura rappresenta un’ulteriore possibilità per chi cerca trattamenti estetici professionali nella zona.

Bergamo. La città accoglie ufficialmente un nuovo polo dedicato alla cura, salute e alla bellezza autentica. In via XX Settembre 29 apre Advera Advanced Aesthetic Clinic, una struttura nata dalla visione dell’imprenditrice Vera Shehu per offrire un approccio scientifico e accessibile alla medicina estetica. La clinica vanta di 4 studi e di una posizione centralissima. L’inaugurazione si è tenuta venerdì 27 marzo, alla sede della clinica e si è articolata in due momenti. Alle 14,30 il taglio del nastro alla presenza del vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi, e del Segretario della Curia, don Giulio Della Vite. A partire dalle 18,00, la clinica aprirà le porte al pubblico per un Open Evening, un aperitivo dedicato alla scoperta della clinica, delle tecnologie di ultima generazione e dell’equipe medica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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