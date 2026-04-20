Durante l’ultima puntata della rubrica La Materia del Giorno, a Castronno, la dottoressa specializzata in medicina estetica ha parlato dei rischi legati a interventi troppo invasivi sul volto. Ha spiegato come il desiderio di migliorare l’aspetto possa portare a procedure superficiali che, se non eseguite correttamente, comportano complicazioni. La professionista ha sottolineato l’importanza di distinguere tra il benessere e interventi eccessivi.

A Castronno, durante l’ultima puntata della rubrica La Materia del Giorno, la medico chirurgo specializzata in medicina estetica Paola Crespi ha tracciato un confine netto tra il desiderio di benessere e i pericoli di interventi superficiali. La professionista ha evidenziato come la disciplina sia radicalmente mutata negli ultimi venticinque anni, passando da una fase mirata alla trasformazione estetica a un approccio conservativo e rigenerativo volto al miglioramento psicologico del paziente. L’evoluzione clinica tra rigenerazione e gestione dei rischi. Il della medicina estetica ha subito una metamorfosi profonda rispetto al passato. Se un...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medicina estetica: i rischi del voler cambiare troppo il volto

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