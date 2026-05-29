lino banfi lacrime per lucia e il retroscena su nonno libero

Lino Banfi ha pianto durante un'intervista televisiva mentre ricordava la moglie, deceduta nel 2023 dopo una lunga malattia. L’attore ha parlato di Lucia Zagaria, con cui era sposato da molti anni. Durante il programma, ha anche fatto riferimento a un retroscena su un personaggio interpretato in televisione.

Lino Banfi non è riuscito a trattenere le lacrime. Ospite del programma La Volta Buona, l'attore pugliese ha vissuto un momento di forte emozione ripensando alla moglie Lucia Zagaria, scomparsa nel 2023 dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Le sue parole hanno commosso il pubblico in studio e i telespettatori, riportando alla luce il dolore per una perdita che continua a segnare profondamente la sua vita. La commozione è arrivata durante la reunion di alcuni protagonisti di Un medico in famiglia, storica fiction che ha fatto la storia della televisione italiana. Accanto a Banfi c'erano Milena Vukotic, Margot Sikabonyi ed Eleonora e Michael Cadeddu, interpreti di alcuni dei personaggi più amati della famiglia Martini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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