Lino Banfi si è lasciato andare a un pianto durante un intervento pubblico, ricordando la moglie scomparsa. Ha detto: “Mi avete fregato. Ora diranno che sono un vecchio rimbambito”. Mentre parlava, alcune giovani donne, di circa venticinque anni, lo attendevano nella sala Oro del Salone del Libro di Torino nel 2026. L’attore ha manifestato emozioni intense, parlando di un momento di grande commozione legato alla memoria della compagna di vita.

Le due ragazze che attendono di seguire il 90enne Lino Banfi nella sala Oro del Salone del Libro di Torino 2026 di anni ne avranno a malapena venticinque. “Siamo venute da Cuneo per vedere nonno Libero”. Sia mai, legittimo. Ma sembra che non si siano mai avventurate nel vedere un film interpretato da Lino Banfi. “No, mai visto uno”. Mica gli erotici scollacciati anni settanta. Diciamo almeno quelle commedie clamorose che negli anni ottanta facevano ridere grandi, piccini e perfino i pali della luce. Vieni avanti cretino? “Eh, no”. Fracchia la belva umana? “No, ci spiace”. Eh no spiace a noi. Perché il Nonno Libero di Un medico in famiglia è la diretta conseguenza del grande successo del Banfi attore con i “porcaputtena” e gli “ecchechezzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi avete fregheto. Ora diranno che sono un vecchio rimbambito”: Lino Banfi scoppia in lacrime al ricordo della moglie Lucia

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