Prossimo ai 90 anni, Lino Banfi è stato ospite a Verissimo per raccontarsi e per promuovere il suo nuovo libro, "90, non mi fai paura!". È stata un'occasione per l'attore di rivivere la propria vita, parlare della famiglia e ricordare l'amatissima moglie Lucia, scomparsa ormai da qualche anno. Nel corso dell'intervista concessa a Silvia Toffanin, l'attore e comico si è lasciato andare anche a qualche lacrima. Si sono toccati momenti di forte emozione, specie quando Banfi ha confessato di aver addirittura pensato di porre fine alla propria vita. Momenti durissimi attraversati e superati proprio perché al suo fianco c'era la sua famiglia. "Ho pensato al suicidio guardavo le corde e pensavo che fosse inutile vivere, il mondo era cattivo", ha rivelato parlando del passato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho pensato al suicidio". Lino Banfi in lacrime in tv: ecco che cosa ha detto

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Lino Banfi si commuove ricordando sua moglie Lucia: “Era la mia prima ammiratrice” #Verissimo - facebook.com facebook