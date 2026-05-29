L’inflazione vola al 3,2% a maggio Bankitalia la vede nera

Notizia in breve

A maggio, l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,4% rispetto ad aprile e del 3,2% rispetto all’anno precedente, secondo le stime preliminari dell’Istat. La Banca d’Italia ha espresso preoccupazione riguardo a questa escalation dell’inflazione. I dati indicano un aumento dei prezzi in vari settori, senza ulteriori dettagli sui singoli comparti. La situazione viene monitorata come possibile segnale di tensione economica.