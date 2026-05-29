Bankitalia | rischio prezzi Istat | giù disoccupazione cresce inflazione

Notizia in breve

Bankitalia ha segnalato un aumento del rischio prezzi, mentre l’Istat ha comunicato una diminuzione della disoccupazione e un incremento dell’inflazione. La guerra in corso sta rallentando la crescita economica del paese. Il governatore di Bankitalia ha evidenziato anche sfide legate all’intelligenza artificiale, ai rischi geopolitici e al futuro dei giovani, senza entrare in dettagli specifici.