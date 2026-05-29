Bankitalia | rischio prezzi Istat | giù disoccupazione cresce inflazione
Bankitalia ha segnalato un aumento del rischio prezzi, mentre l’Istat ha comunicato una diminuzione della disoccupazione e un incremento dell’inflazione. La guerra in corso sta rallentando la crescita economica del paese. Il governatore di Bankitalia ha evidenziato anche sfide legate all’intelligenza artificiale, ai rischi geopolitici e al futuro dei giovani, senza entrare in dettagli specifici.
La guerra frena la crescita dell’Italia. Lo dice nelle sue considerazioni finali il governatore di Bankitalia Panetta che, tra sfide dell’intelligenza artificiale, rischi geopolitici e futuro dei giovani, traccia una rotta per il paese. Servizio di Leonardo Possati RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Bankitalia: rischio prezzi. Istat: giù disoccupazione, cresce inflazione
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