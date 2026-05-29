L'artista Aimée Adriansen utilizza la monocromia nel suo stile Color Field Minimalista, creando opere caratterizzate da campi colorati uniformi e senza dettagli. La scelta di usare un’unica tonalità per le superfici evidenzia l’immediatezza e la semplicità della composizione, eliminando elementi di distrazione. La tecnica si basa su superfici piane e colori solidi, puntando sull’effetto visivo generato dall’ampiezza delle aree cromatiche. La monocromia permette di focalizzarsi sull’effetto emotivo e sensoriale del colore stesso.

Molto spesso gli artisti mostrano il bisogno di lasciarsi andare in modo completamente spontaneo e immediato, senza alcun tipo di regola espressiva o di schema che presupponga l’intervento della ragione, proprio perché il caos interiore ha bisogno di fuoriuscire liberamente per essere in grado di consentire all’autore di raggiungere la consapevolezza delle proprie emozioni. In alcuni casi questa forza narrativa si manifesta attraverso un’azione pittorica impulsiva, concitata e quasi impetuosa, in altri al contrario con un gesto moderato, riflessivo e intriso della capacità di fermarsi ad ascoltare tutto ciò che proviene dal profondo delle sensazioni prima di potersi esprimere sulla tela. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - L’immediatezza narrativa della monocromia nel Color Field Minimalista di Aimée Adriansen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frosinone, SAGA il Festival della narrativaA Frosinone si tiene il Festival della narrativa organizzato dall’associazione APS “Materia Creativa”.

Svolta narrativa per Murakami, nel nuovo romanzo la sua prima protagonista femminileLo scrittore giapponese Haruki Murakami, di 77 anni, si appresta a pubblicare un nuovo romanzo.