Svolta narrativa per Murakami nel nuovo romanzo la sua prima protagonista femminile

Lo scrittore giapponese Haruki Murakami, di 77 anni, si appresta a pubblicare un nuovo romanzo. In questa opera, per la prima volta, il protagonista principale è una donna. La pubblicazione rappresenta una novità rispetto alle sue precedenti pubblicazioni, che avevano sempre avuto protagonisti maschili. La notizia è stata annunciata dall’editore e la data di uscita è prevista nei prossimi mesi.

(Adnkronos) – Lo scrittore giapponese Haruki Murakami, 77 anni, si prepara a tornare in libreria con un’opera che segna un punto di svolta nella sua produzione narrativa. Il 3 luglio uscirà in Giappone, anche in formato digitale, dall'editore Shinchosha Publishing Co, 'The Tale of Kaho', romanzo di 352 pagine che rappresenta la prima lunga opera dell’acclamato e pluripremiato autore con una protagonista femminile unica. Il libro arriva a due anni di distanza dal precedente 'La città e le sue mura incerte' (pubblicato in italiano da Einaudi, come tutti i suoi libri), incentrato su un protagonista maschile alle prese con temi cari allo scrittore come amore, perdita e i confini tra realtà e subconscio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Femminicidio e vendetta al femminile: Bologna protagonista nel nuovo thriller di Marilù Oliva.Bologna è al centro di una narrazione intensa e provocatoria, quella che emerge dal nuovo romanzo di Marilù Oliva, “Via delle Streghe”. wetlands apre alla narrativa contemporanea con il romanzo "Venezia, millefiori"Nel catalogo della casa editrice veneziana wetlands debutta il primo romanzo di narrativa contemporanea: si intitola Venezia, millefiori ed è opera...