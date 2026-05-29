LILT Bolzano | allarme sui rischi dello svapo per i giovani
La LILT di Bolzano segnala un aumento dell’uso di dispositivi di svapo tra i giovani. Secondo le analisi, molti dispositivi mascherano i rischi per la salute e contengono sostanze tossiche, tra cui nicotina e composti chimici nocivi. Le sostanze presenti variano a seconda del prodotto, ma spesso includono agenti irritanti e cancerogeni. La presenza di queste sostanze è confermata da test di laboratorio, che evidenziano livelli variabili di tossicità.
? Punti chiave Come fanno i nuovi dispositivi a nascondere rischi per la salute?. Quali sostanze tossiche si trovano realmente all'interno dello svapo?. Perché un adolescente su tre in Italia usa la sigaretta elettronica?. Chi deve intervenire per proteggere i ragazzi dalle nuove strategie pubblicitarie?.? In Breve Oltre 100 milioni di utenti mondiali di sigarette elettroniche, inclusi 15 milioni di adolescenti.. In Italia uno studente su tre tra i 14 e i 17 anni usa lo svapo.. LILT Bolzano osserva la Giornata Mondiale senza Tabacco il 31 maggio prossimo.. Il tabacco causa oltre otto milioni di morti ogni anno su scala globale.. Il 31 maggio prossimo la sezione bolzanina della LILT osserverà la Giornata Mondiale senza Tabacco con un appello urgente rivolto a famiglie e istituzioni per contrastare le nuove forme di dipendenza da nicotina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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