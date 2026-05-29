LILT Bolzano | allarme sui rischi dello svapo per i giovani

Notizia in breve

La LILT di Bolzano segnala un aumento dell’uso di dispositivi di svapo tra i giovani. Secondo le analisi, molti dispositivi mascherano i rischi per la salute e contengono sostanze tossiche, tra cui nicotina e composti chimici nocivi. Le sostanze presenti variano a seconda del prodotto, ma spesso includono agenti irritanti e cancerogeni. La presenza di queste sostanze è confermata da test di laboratorio, che evidenziano livelli variabili di tossicità.