Melanoma come prevenire L’allarme sui rischi in città

Recentemente è stato pubblicato uno studio su Dermatologic Reports che analizza i rischi di melanoma in contesti urbani. La ricerca è stata firmata anche da una fondazione pistoiese dedicata alla ricerca sul cancro. L’articolo punta l’attenzione sulle modalità di prevenzione e sui fattori di rischio legati all’ambiente cittadino. La notizia coinvolge direttamente la comunità locale e contribuisce a diffondere informazioni sulla prevenzione della malattia.

PISTOIA C’è la firma anche di una realtà pistoiese, la Fondazione per la Ricerca sul cancro Attilia Pofferi, sullo studio pubblicato di recente da Dermatologic Reports a proposito di melanoma. Svolto insieme all’associazione umbra ’No al melanoma’, lo studio ha coinvolto 1.288 famiglie con bambini di 8-10 anni residenti in provincia di Perugia ed ha voluto fotografare le abitudini all’uso della protezione solare non solo in vacanza. È emerso che il 72% del campione non adotta alcuna misura preventiva in città, limitandone l’uso alle sole vacanze estive che siano brevi (44%) o lunghe (41%). Un comportamento scorretto imputabile, sostengono i promotori, alle campagne di comunicazione che per lunghi periodi hanno rappresentato la fotoprotezione quasi esclusivamente in contesti di mare e spiaggia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Melanoma, come prevenire. L’allarme sui rischi in città Notizie correlate Chatbot e pericoli invisibili: l’allarme sui rischi dei nuovi algoritmi? Cosa sapere John Oliver analizza i rischi dei chatbot basati su algoritmi durante Last Week Tonight. "Aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane": l'allarme sui voli, rischi e prospettiveGli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Melanoma, come prevenire. L’allarme sui rischi in città; Melanoma: Vestiti di prevenzione, la campagna che cambia il modo di difendersi dal sole; Melanoma, come scegliere l’outfit per la prevenzione: i consigli per i giusti vestiti e accessori; Melanoma e geni: il rischio ereditario che può colpire anche altri organi. Melanoma, come prevenire. L’allarme sui rischi in cittàLo studio promosso anche dalla Fondazione per la ricerca sul cancro ’Pofferi’ rivela: il 72% dei bimbi è senza protezione solare fuori dai contesti balneari . lanazione.it Melanoma, non basta la crema solare: le 5 regole per un guardaroba anti-UVI numeri parlano da soli. In Italia i casi di melanoma sono più che raddoppiati in 20 anni, passando da circa 6.000 nel 2004 a 15.000 l’anno oggi. Un dato che riflette anche una maggiore attenzione al ... iodonna.it Messaggio dal Presidente MIO Claudia Piazza Cidonio: Ad Aprile 2001 il melanoma ha rubato l’estate a mio marito e l’ha sostituito con una nuova stagione che è durata più dell’estate: la paura del sole. Eravamo giovani e spensierati, ed in un secondo tutta la - facebook.com facebook Valter De Rossi, campione di triathlon a 77 anni: «Il nuoto Ho imparato a 62 anni. Avevo un melanoma...» x.com