Giovani e fumo l’allarme della Lilt | Rischi conosciuti ma sottovalutati

Nel giorno dedicato alla lotta al tabacco, la Lilt segnala che molti giovani continuano a fumare, anche se sono noti i rischi per la salute. Secondo l’organizzazione, l’uso di sigarette tra i ragazzi resta elevato, nonostante le campagne di sensibilizzazione. La regione ha evidenziato che le abitudini di fumo si consolidano in giovane età, rendendo difficile smettere in età adulta.

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco del 31 maggio, il coordinamento regionale Lombardia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Lilt ha organizzato a Bergamo, in collaborazione con Lilt Bergamo, un seminario dedicato ai nuovi consumi di nicotina tra i giovani e alle strategie di prevenzione più efficaci per le nuove generazioni. L’iniziativa si svolge al termine degli incontri della scorsa settimana, a Milano in occasione di ECToH, European Conference on Tobacco or Health. Nell’incontro sono stati presentati i risultati della 5ª edizione dell’Osservatorio sulle abitudini di fumo in Lombardia realizzata da SWG per Lilt Lombardia con una doppia indagine quantitativa e qualitativa su un campione di 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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