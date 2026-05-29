In Liguria si svolgono eventi che combinano shopping e degustazioni di piatti tradizionali. A Cogoleto si trovano mercati e negozi dedicati allo shopping, mentre a Boissano si gustano specialità locali in sagre e manifestazioni. Sono in programma anche iniziative che commemorano il lavoro e la storia del territorio, con esposizioni e incontri pubblici. Le attività si concentrano principalmente nel fine settimana, attirando visitatori e residenti.

? Punti chiave Dove si possono assaggiare i piatti tipici della tradizione ligure?. Quali eventi celebrano il lavoro e la memoria storica del territorio?. Come si può sostenere la lotta contro la violenza giovanile?. Chi porterà il suono delle campane tra le vie di Andora?.? In Breve Boissano ospita la Festa dei Sapori dal 29 maggio al 1 giugno con Renata Briano.. Loano organizza Aperiscrolla con pranzo solidale per l'istituto Gaslini il 30 maggio.. Andora ospita il 64° Raduno nazionale dei suonatori di campane il 30 e 31 maggio.. Laigueglia raccoglie fondi per la fondazione Uniti per Paolo il 30 e 31 maggio.. Domenica 31 maggio, il Mercato Riviera delle Palme approderà a Cogoleto lungo la passeggiata a mare per l’ottava tappa del tour 2026, offrendo una vetrina ai migliori ambulanti della Liguria dalle ore 8 alle 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria in festa: tra shopping a Cogoleto e sapori a Boissano

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