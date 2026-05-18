Il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto per una giornata di shopping a cielo aperto
Domenica 31 maggio, a Cogoleto, si svolgerà l’ottava tappa del tour ligure del Mercato Riviera delle Palme. L’evento si terrà lungo la Passeggiata a Mare, con orario dalle 8 alle 19:30. Saranno presenti diversi ambulanti provenienti dalla Liguria, pronti a proporre una varietà di prodotti. La manifestazione prevede l’allestimento di bancarelle lungo la passeggiata, offrendo ai visitatori un’occasione di shopping all’aperto in un contesto naturale.
Domenica 31 maggio il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto per l'ottava tappa del tour ligure 2026: l'attesissimo mercato a cielo aperto invaderà la Passeggiata a Mare dalle 8 fino alle 19:30 con i migliori ambulanti della Liguria, per una rilassante giornata di shopping.Tante opportunità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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