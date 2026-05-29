Liceo Matematico dal 2026 27 parere CSPI | servono chiarimenti su organici valutazione maturità e inclusione

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere sullo schema di decreto che autorizza l’istituzione del liceo matematico a partire dall’anno scolastico 202627. Nel documento si chiedono chiarimenti riguardo agli organici, alla valutazione, alla prova di maturità e all’inclusione degli studenti. Il parere è stato rilasciato in relazione all’articolo 11 del decreto.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto relativo all’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del progetto di innovazione metodologico-didattica denominato “Liceo Matematico”. Il parere è stato approvato nella seduta plenaria n. 166 del 29 maggio 2026. Il progetto, nato nel 2015 nell’ambito del gruppo di ricerca in Didattica della Matematica del Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno, si è progressivamente diffuso a livello nazionale. Attualmente coinvolge una rete di 150 scuole, di cui cento hanno presentato richiesta di sperimentazione al Ministero, e 34 Dipartimenti universitari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Criteri di nomina Presidente e commissari dell’esame di maturità 2026. A breve il decreto, CSPI ha espresso il parereIl Ministero dell'Istruzione si appresta a pubblicare il decreto che stabilisce i criteri di nomina dei presidenti e dei commissari dell'esame di...

Scuola bilingue italiano-tedesco in Friuli, parere favorevole del CSPI ma con richieste su docenti e formazioneIl Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere favorevole alla sperimentazione di una scuola bilingue italiano-tedesco in tre...

Temi più discussi: Seconda prova matematica maturità 2026, tracce e problemi per il liceo scientifico; Arrivano i 'Racconti che contano' al liceo Talete di Roma; Ad Astiss una competizione matematica ideata di Enrico Perano; Alessio Figalli, che ha dimostrato il movimento delle nuvole: La matematica insegna a fallire. Ai ragazzi non dite mai più Non sei portato.

Riimparare la matematica dalla prima elementare fino al liceo da adulto. reddit

Doppietta del liceo Respighi al Certamen NovarienseVenerdì 15 maggio sono partiti dal liceo Respighi di Piacenza due delegazioni di studenti per partecipare alla consueta sfida interdisciplinare ... piacenzasera.it

Il liceo matematico G.B. Vico vince il premio MatEleatica 2026L’istituto teatino ha vinto il primo premio per la sezione junior. Gli studenti del biennio sono: Siria Angelucci, Sebastian Federico e Giuseppe Nicola Natale ... chietitoday.it