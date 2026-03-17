Criteri di nomina Presidente e commissari dell’esame di maturità 2026 A breve il decreto CSPI ha espresso il parere

Il Ministero dell'Istruzione si appresta a pubblicare il decreto che stabilisce i criteri di nomina dei presidenti e dei commissari dell'esame di maturità 2026. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha già espresso il suo parere, e nelle prossime settimane si procederà con le operazioni di nomina. La procedura seguirà le indicazioni fornite dal decreto.

Esame di Maturità 2026: criteri di nomina dei componenti delle commissioni. Il CSPI ha espresso il parere, pertanto nei prossimi giorni il Ministero potrà dare avvio alle operazioni. Docenti e Dirigenti Scolastici dovranno presentare l'apposita domanda, salvo i casi di esonero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Maturità 2026, cambiano le materie dell’esame: commissari, colloquio e novità decise dal Ministero Maturità 2026: Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all’incarico?Maturità 2026: la corsa in avanti di alcune scuole ci porta ad alcune riflessioni sulla nomina delle commissioni. Una raccolta di contenuti su Criteri di nomina Presidente e... Temi più discussi: Critiche sulle nomine di Torre Guaceto, Roma: Rispetto per le donne impegnate in politica; Formazione gestori della crisi: regole per l'iscrizione e l'aggiornamento; Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in Gazzetta; Elezioni referendum: informazioni e modulistica. Biblioteca degli Intronati: Quali i criteri per nominare il Cda e il presidente?Interrogazione di Vanni Griccioli, Per Siena, sui criteri di nomina del Cda della Biblioteca degli Intronati: Il decreto sindacale si pone in violazione dell’art. 50 comma 9 del Tuel 267/2000 che ... lanazione.it Ripa di Meana (FIASO): Nei nuovi criteri di selezione dei DG resta indefinito il profilo dei managerBene il decreto che alza l’asticella della selezione dei nuovi vertici delle Asl, ma i criteri appaiono ancora incompleti e poco praticabili. Così il Presidente della Federazione di Asl e Ospedali ... quotidianosanita.it , dal 2026 più trasparenza: i lavoratori potranno conoscere criteri e medie retributive Dal 2026 entrano in vigore nuove regole sulla : i lavoratori potranno avere accesso ai criteri usati per definire gli stipendi e c - facebook.com facebook Prima o poi tra i criteri di credibilità di una testimonianza ci sarà che la voce almeno appartenga al testimone. x.com