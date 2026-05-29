La Cassazione ha annullato un licenziamento ritenuto illegittimo, avvenuto dopo un periodo di mobbing e demansionamento di un dipendente. L’azienda aveva licenziato il lavoratore, sostenendo motivi disciplinari, ma la Corte ha stabilito che si trattava di una misura adottata in risposta alle sue denunce e alle condizioni di lavoro. La decisione si basa sul fatto che il licenziamento era una ritorsione.

Il licenziamento per ritorsione dopo un costante demansionamento e mobbing è un provvedimento nullo. Lo ha deciso la Corte di Cassazione dopo la lunga battaglia legale tra una società veneta e un dipendente assunto nel 1995, licenziato perché, secondo l’azienda, aveva superato il periodo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto. Dalla ricostruzione dei giudici è emerso che dal 2018 il lavoratore aveva denunciato una perdita di mansioni e responsabilità chiedendo più volte alla società – attraverso l’ottenimento di un provvedimento cautelare – di riportarlo ai suoi livelli professionali. Parallelamente, a causa delle accuse di mobbing denunciate al Garante della Privacy, la società ha dovuto pagare una sanzione da 20mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Licenziamento ritorsivo”, così la Cassazione ha annullato il provvedimento contro un dipendente mobbizzato

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Si parla di: Licenziamento illegittimo per controlli video senza fondato motivo.

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