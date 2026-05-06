Faisa Cisal | Licenziamento ritorsivo contro un iscritto al sindacato il Tribunale ordina la reintegra
Il Tribunale del Lavoro ha stabilito la nullità del licenziamento di un dipendente di una società locale, ordinando la sua reintegra. La decisione arriva in seguito a un ricorso presentato dall’iscritto a un sindacato, che ha accusato il datore di lavoro di averlo licenziato in modo ritorsivo. La vicenda riguarda le azioni di un’azienda nei confronti di un lavoratore coinvolto nelle attività sindacali.
PATTI – Il Tribunale del Lavoro ha dichiarato nullo il licenziamento intimato dalla Camarda e Drago S.r.l., riconoscendone la natura ritorsiva e discriminatoria nei confronti di un lavoratore iscritto al sindacato. Il provvedimento, impugnato con l’assistenza dell’avvocato Antinio Daniele.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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