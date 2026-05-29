Mercoledì pomeriggio, all’interno del centro di detenzione Delaney Hall a Newark, non si registrano eventi significativi. Le forze dell’ordine hanno utilizzato taser contro alcuni manifestanti presenti nel complesso. Non si segnalano feriti o altre azioni di rilievo. La situazione rimane sotto controllo e non ci sono ulteriori sviluppi al momento.

Stati uniti Nel centro di detenzione per immigrati c’è lo sciopero della fame: condizioni inumane. Le proteste vengono represse con violenza Stati uniti Nel centro di detenzione per immigrati c’è lo sciopero della fame: condizioni inumane. Le proteste vengono represse con violenza Quando arriviamo al centro di detenzione Delaney Hall, a Newark (New Jersey) mercoledì pomeriggio, non sta accadendo nulla. Il cielo è grigio. L’edificio è un blocco anonimo color sabbia, con il nome scritto sopra l’ingresso come su un ufficio postale, doppio reticolato e filo spinato davanti. Attaccata al corpo principale c’è una struttura a gabbia semicilindrica: non assomiglia a niente di carcerario nel senso classico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’Ice sfodera i taser contro i manifestanti di Delaney Hall

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