L’Ice sfodera i taser contro i manifestanti di Delaney Hall

Da cms.ilmanifesto.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mercoledì pomeriggio, all’interno del centro di detenzione Delaney Hall a Newark, non si registrano eventi significativi. Le forze dell’ordine hanno utilizzato taser contro alcuni manifestanti presenti nel complesso. Non si segnalano feriti o altre azioni di rilievo. La situazione rimane sotto controllo e non ci sono ulteriori sviluppi al momento.

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