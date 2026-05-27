Circa trecento persone nel centro di detenzione dell’Immigration and Customs Enforcement a Newark, New Jersey, hanno iniziato uno sciopero della fame e del lavoro venerdì 23 maggio. La protesta coinvolge i detenuti che chiedono miglioramenti nelle condizioni di vita e di trattamento. La protesta dura da diversi giorni e coinvolge sia il rifiuto di alimentarsi che l'astensione dal lavoro all’interno del centro.

Sesto giorno di proteste a Newark Condizioni degne di un campo di concentramento, scatta lo sciopero della fame e del lavoro. Molte delle persone rinchiuse non dovrebbero trovarsi qui. E gli agenti attaccano chi manifesta solidarietà all'esterno Sesto giorno di proteste a Newark Condizioni degne di un campo di concentramento, scatta lo sciopero della fame e del lavoro. Molte delle persone rinchiuse non dovrebbero trovarsi qui. E gli agenti attaccano chi manifesta solidarietà all'esterno Circa trecento persone nel centro dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) di Delaney Hall, a Newark, New Jersey, sono in sciopero della fame e del lavoro da venerdì 23 maggio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Delaney Hall, è rivolta dentro e fuori il centro di detenzione dell’Ice

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