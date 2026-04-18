A Milano cortei contro i Patrioti Tensioni tra antagonisti e forze dell’ordine idranti contro i manifestanti

Oggi a Milano si sono svolti cortei in diverse parti della città, iniziando da piazza Lima con un evento intitolato

(Adnkronos) – Giornata di cortei oggi sabato 18 aprile a Milano. E' partito da piazza Lima, ‘Milano è migrante. Fuori i razzisti e i fascisti da Milano', uno dei cortei organizzati da sinistra, associazioni antirazziste e alcuni dei centri sociali milanesi, in risposta al raduno dei Patrioti organizzato dalla Lega in piazza Duomo. Al corteo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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