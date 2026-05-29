Libri per sognare | quando la lettura unisce crea e fa sognare

Il 28 maggio, al Teatro Donizetti di Bergamo, si è svolta la cerimonia di chiusura della decima edizione di “Libri per sognare”, evento che ha visto la partecipazione di circa seicento ragazzi. La manifestazione si è tenuta nella mattinata e ha coinvolto un pubblico numeroso, sotto il palcoscenico più rappresentativo della città.

Bergamo. Nella mattinata del 28 maggio, si è tenuta la grande festa al Teatro Donizetti di Bergamo, il palcoscenico più importante della città, che ha accolto una platea entusiasta di seicento ragazzi per celebrare il gran finale della decima edizione di “Libri per sognare”. Questo concorso letterario per ragazzi, nato quasi come una scommessa nel 2017 e diventato oggi un modello d’ispirazione anche per altre province, è stato ideato e promosso dal Gruppo Librai e Cartolibrai di Confcommercio Bergamo. La festa odierna rappresenta il traguardo di un percorso lungo dieci anni, capace di coinvolgere nel tempo ben 15.000 studenti e 34 autori di rilevanza nazionale, ottenendo anche la Benemerenza della Provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il linguaggio dei sogni - Eutopie (con sottotitoli e integrazioni audio)

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