Lo Strillo premia i napoletani capaci di sognare e far sognare | ecco i sei vincitori

Il 27 marzo a Villa Domi si terrà l’ottava edizione de “Lo Strillo”, un evento dedicato ai napoletani che si distinguono per la capacità di sognare e far sognare. Durante la serata, sono stati annunciati sei vincitori, scelti tra i partecipanti. L’evento si svolge alle 20 e si presenta come un’occasione per celebrare le persone che rappresentano questa tradizione.

Si terrà il prossimo 27 marzo, alle ore 20, a Villa Domi in una serata-evento (ad inviti), l’ottava edizione del premio “Il Sognatore“, istituito dal giornale Lo Strillo, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e che verrà consegnato a 6 personalità che, secondo il parere insindacabile dell’organizzazione, sono dei sognatori, o per il loro percorso di vita, o perché hanno fatto sognare gli altri, o perché hanno realizzato i loro sogni. Il premio consiste in un’originale e caratteristica scultura, realizzata da un’idea dello scomparso Armando Jossa. I premiati di questa nuova edizione sono: Ciro Venerato, giornalista sportivo Rai,... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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