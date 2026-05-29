libano truppe israeliane entrano in villaggio mentre proseguono gli attacchi aerei

Venerdì, truppe israeliane sono entrate in un villaggio nel Libano meridionale mentre continuavano gli attacchi aerei nella zona. Le forze israeliane si sono spinte più in profondità nel territorio libanese. Contestualmente, ufficiali militari di entrambe le parti hanno iniziato colloqui diretti presso il Pentagono per discutere il conflitto.

Le truppe israeliane sono entrate in un villaggio del Libano meridionale venerdì sotto intensi bombardamenti, spingendosi più in profondità nel Paese mentre gli ufficiali militari libanesi e israeliani hanno iniziato colloqui diretti al Pentagono sul conflitto. L’ingresso delle truppe israeliane nel villaggio di Dibbine, vicino alla città di Marjayoun, è avvenuto mentre gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso altre persone nel Libano meridionale, hanno detto i media statali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ultim'ora: truppe di Israele entrano in Libano - Agorà 03/03/2026

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