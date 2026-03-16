Truppe di terra israeliane sono state mobilitate in Libano, segnando un aumento delle operazioni militari nella regione. La guerra nel Golfo persico prosegue con combattimenti ancora intensi, influenzando in modo crescente l’economia globale. La situazione rimane tesa e le forze coinvolte continuano a operare sul territorio.

In sintesi: La guerra nel Golfo persico entra nel suo 17° giorno con combattimenti che restano intensi e con effetti sempre più evidenti sull’economia globale. Nelle ultime ore continuano raid aerei su obiettivi iraniani, mentre Teheran mantiene la pressione sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il conflitto si riflette sui mercati energetici – con il petrolio sopra i 100 dollari al barile – e si allarga anche al Libano, dove proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah. Sul piano diplomatico, crescono gli appelli internazionali a un cessate il fuoco mentre a Washington il presidente Donald Trump affronta pressioni interne sulla gestione del conflitto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Truppe di terra israeliane in Libano

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, nuovi raid su Teheran e Libano. Trump: “Inviare truppe di terra è una perdita di tempo” – La diretta

Trump: “Inviare truppe di terra in Iran sarebbe una perdita di tempo”. Due hotel colpiti in Bahrein, raid di Israele in LibanoIl segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent sta valutando di chiedere alla Cina di ridurre gli acquisti di petrolio dai rivali degli Stati...

Netanyahu e Katz autorizzano truppe di terra israeliane ad avanzare ed entrare in Libano

Altri aggiornamenti su Truppe di terra israeliane in Libano

Temi più discussi: Trump e l’invio di truppe in Iran, ecco perché è inutile secondo il presidente Usa; Iran, Axios: Usa valutano l’invio di truppe per sequestrare le scorte di uranio; Resa incondizionata. L’ombra dell’invasione di terra sull’Iran; Trump: Truppe di terra in Iran? Una perdita di tempo, ma i curdi potrebbero attaccare.

L'operazione di terra è partita. Truppe di Israele entrano in LibanoLa 91 Divisione Regionale 'Galilea' ha lanciato un'incursione nel settore orientale del Libano meridionale: l'obiettivo è ... huffingtonpost.it

Medio Oriente Truppe di terra israeliane entrano in LibanoL'esercito israeliano (IDF) è entrato nel Libano meridionale via terra conquistando diversi punti nelle vicinanze, nell'ambito del piano per rafforzare la difesa del fronte. Lo riferisce il portavoce ... bluewin.ch

L'operazione di terra è partita. Truppe di Israele entrano in Libano x.com

Da trent’anni il regime si prepara con bunker e depositi sulle spiagge. Per batterli non basterebbero 7.500 truppe di terra - facebook.com facebook