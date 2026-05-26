Le truppe israeliane sono entrate oltre la 'Linea Gialla' e hanno spinto l'offensiva più a nord, oltre il fiume Litani. In meno di 24 ore, si registrano 28 vittime. L’operazione mira a neutralizzare i droni di Hezbollah. L’esercito ha avviato un’azione di terra in queste aree, senza ulteriori dettagli sullo sviluppo dell’operazione.

L'Idf spinge l'offensiva di terra più a nord e oltrepassa il Litani. L'obiettivo è neutralizzare la minaccia dei droni di Hezbollah. Intanto il Libano conta le vittime civili LeForze di Difesa Israeliane(Idf) hanno esteso e intensificato le operazioni di terra nelLibanomeridionale, superando sia il fiumeLitanisia la “linea gialla”che delimita la zona di sicurezza della tregua armata. Secondo l’intelligence diTel Aviv,il Partito di Dio dispone infatti di velivoli telecomandati capaci di coprire distanze fino a 30 chilometri. L’avanzata di terra è supportata dapesanti bombardamenti aerei e d’artiglieriabasati su informazioni d’intelligence. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Libano, le truppe israeliane operano via terra oltre ‘Linea Gialla’: 28 vittime in meno di 24 ore

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