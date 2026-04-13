Attacco israeliano nel sud del Libano quattro morti

Un attacco aereo israeliano nel sud del Libano ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre tre. L'intervento ha interessato una zona resa instabile da tensioni in corso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche dell'operazione. La situazione rimane tesa, con le autorità locali che monitorano gli sviluppi. La regione continua a essere teatro di scontri e confronti tra le parti coinvolte.

Un attacco aereo israeliano ha provocato la morte di quattro persone nel sud del Libano. Altre tre sono rimaste ferite. Lo comunica - come riporta Al Jazeera - il Ministero della Salute libanese. L'attacco è avvenuto su Maaroub.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attacco israeliano nel sud del Libano, quattro morti Iran, attacco israeliano sul sud del Libano: 14 morti e almeno 20 feritiNella notte tra il 10 e l’11 marzo, Israele ha di nuovo attaccato il sud e l’est del Libano, provocando 14 morti e almeno 20 feriti. Libano, 3 giornalisti uccisi in un raid israeliano nel sud del PaeseSecondo una fonte militare dello Stato ebraico, tra di loro ci sarebbe stato un corrispondente di Al-Manar, emittente televisiva affiliata a... US-Iran Ceasefire: Israeli Airstrike Hits Ambulance In Southern Lebanon, 4 People Killed