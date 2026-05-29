Il primo ministro israeliano ha affermato che le forze israeliane stanno respingendo i militanti di Hezbollah e costringendoli a fuggire. Venerdì, ha dichiarato che la battaglia in corso sta producendo risultati ottimi. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli scontri o sui numeri coinvolti. La dichiarazione arriva mentre le operazioni militari continuano nelle aree interessate dal conflitto. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata su eventuali vittime o avanzamenti territoriali.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto venerdì che le forze israeliane stanno respingendo i militanti di Hezbollah e costringendoli a fuggire. “La battaglia contro Hezbollah nel nord è in corso e devo dirvi che ci sono risultati davvero impressionanti”, ha detto Netanyahu durante una visita a una base militare nel nord di Israele. L’aeronautica israeliana ha effettuato un attacco aereo su un sobborgo meridionale della capitale del Libano giovedì pomeriggio, hanno detto le forze armate israeliane. Le tensioni sono aumentate nel sud del Liban o, dove le truppe israeliane hanno recentemente attraversato il fiume strategico Litani, che l’esercito israeliano ha utilizzato di fatto come confine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Netanyahu: "In corso battaglia contro Hezbollah, risultati ottimi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WATCH: Netanyahu Spokesperson on Hezbollah & Iran War Tensions | Urgent Security Briefing | AH15

Notizie e thread social correlati

Libano, Netanyahu: "Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah"Il premier israeliano ha annunciato che le operazioni militari contro Hezbollah saranno rafforzate, con particolare attenzione all’uso di droni da...

Netanyahu: «Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah in Libano». Ci sarà l’appoggio Usa – La direttaIl premier israeliano ha annunciato l’intensificazione delle operazioni militari contro Hezbollah in Libano, con il supporto degli Stati Uniti.

Temi più discussi: Medio Oriente, Netanyahu alle strette rilancia l'offensiva in Libano - LIVEBLOG; Israele avanza in Libano, Trump avverte Netanyahu: Niente bombe su Beirut; Israele-Libano, nuovi bombardamenti: famiglie in fuga da Beirut; Tel Aviv scansa il negoziato: Intensifichiamo i raid.

Come calpestare i fatti Basta consultare le statistiche per riconoscere che non è in corso alcun genocidio. Eppure, pur di inseguire la narrazione ideologica e strappare un titolo sui giornali, c'è chi come Tomaso Montanari preferisce piegare la re x.com

Netanyahu ordina all'esercito di prendere il controllo del 70% di Gaza reddit

Netanyahu prepara l’escalation in Libano e a Gaza: richiamati i riservisti per rafforzare il fronte nord. Ira di Erdogan secondo cui così Bibi sabota i negoziati di pace tra ...Netanyahu prepara l’escalation in Libano e a Gaza: richiamati migliaia di riservisti. Ira di Erdogan: Vuole sabotare la pace ... lanotiziagiornale.it

Libano, Israele avvia operazioni di terra a nord della linea d’occupazione. Intensificati i bombardamenti: famiglie in fuga da BeirutNetanyahu annuncia l'intensificazione degli attacchi sul Libano. Idf mobilita i riservisti al nord, ordini di evacuazione a Nabatieh. ilfattoquotidiano.it