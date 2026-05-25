Netanyahu | Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah in Libano Ci sarà l’appoggio Usa – La diretta

Il premier israeliano ha annunciato l’intensificazione delle operazioni militari contro Hezbollah in Libano, con il supporto degli Stati Uniti. Parallelamente, gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di principio per concludere la Guerra del Golfo, anche se l’approvazione definitiva da parte dei rispettivi leader potrebbe richiedere alcuni giorni. La notizia arriva in un contesto di tensione nella regione e di attese per sviluppi futuri.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un «accordo di principio» con l’Iran per finire la Guerra del Golfo. Ma l’approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe richiedere giorni. Secondo un alto funzionario Usa Teheran avrebbe detto sì a un patto che includerebbe lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito. Oltre a un ampio impegno sui principi. Le modalità con cui Teheran lo farà sono però ancora oggetto di negoziazione, ha affermato il funzionario statunitense. Lo scrivono il New York Times, la Cbs e la Cnn. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha però avvertito: «Se l’accordo non ci sarà, «risolveremo in altro modo» la questione La fine della Guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Open.online

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