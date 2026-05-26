Il premier israeliano ha annunciato che le operazioni militari contro Hezbollah saranno rafforzate, con particolare attenzione all’uso di droni da parte del gruppo. Ha confermato l’attivazione di una squadra speciale incaricata di contrastare questa minaccia e ha assicurato che saranno presi provvedimenti per risolvere la situazione. Le dichiarazioni arrivano in un momento di crescente tensione nella regione, con intensificazioni nelle azioni militari contro Hezbollah.

“Li colpiremo. Stanno usando i droni, abbiamo una squadra speciale che si occupa di questo e risolveremo anche questo problema. Ciò che ci impone è di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente”. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un video, in merito agli attacchi contro Hezbollah in Libano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Netanyahu: "Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Netanyahu: Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah in Libano

Notizie e thread social correlati

Netanyahu: «Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah in Libano». Ci sarà l’appoggio Usa – La direttaIl premier israeliano ha annunciato l’intensificazione delle operazioni militari contro Hezbollah in Libano, con il supporto degli Stati Uniti.

A Netanyahu la tregua con Hezbollah va di traverso: “Scioccato da Trump” che vieta gli attacchi al LibanoIl presidente israeliano ha espresso sorpresa e disappunto riguardo alla decisione dell’amministrazione statunitense di vietare operazioni militari...

Temi più discussi: Libano, Netanyahu: Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah; Medio Oriente, Netanyahu alle strette rilancia l'offensiva in Libano - LIVEBLOG; Tel Aviv scansa il negoziato: Intensifichiamo i raid; Netanyahu, 'intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah'.

Netanyahu, ‘intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah’(Keystone-ATS) Questa sera ha annunciato una nuova offensiva contro Hezbollah, forte anche del via libera all’operazione che – secondo Channel 12 – avrebbe già incassato da Donald Trump, in risposta a ... swissinfo.ch

Libano, Netanyahu: Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah(LaPresse) - Li colpiremo. Stanno usando i droni, abbiamo una squadra speciale che si occupa di questo e risolveremo anche questo problema. Ciò ... stream24.ilsole24ore.com