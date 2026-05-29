Libano l’IDF colpisce Beirut | Netanyahu punta al 70% di Gaza
L'esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei sulla capitale libanese, Beirut. Il primo ministro israeliano ha annunciato l'obiettivo di controllare il 70% della Striscia di Gaza. Le decisioni militari sono state prese senza seguire le direttive dell'amministrazione precedente. Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui la futura occupazione influenzerà la distribuzione territoriale e le operazioni militari nella regione.
? Domande chiave Perché l'IDF ha deciso di ignorare le direttive di Trump?. Come cambierà la geografia di Gaza con l'occupazione del 70%?. Quali sono le conseguenze degli attacchi israeliani sui centri di Beirut?. Chi potrà mediare dopo la rottura del cessate il fuoco?.? In Breve Bombardamenti IDF colpiscono centri nevralgici di Beirut violando la tregua del 16 aprile.. Strategia israeliana ignora le direttive di moderazione espresse da Trump.. Spostamento della Linea Gialla verso l'interno mira alla riconfigurazione spaziale della regione.. Evacuazione civile necessaria nel sud del Libano per l'escalation militare in corso.. I bombardamenti dell’IDF hanno colpito Beirut ieri, infrangendo di fatto il cessate il fuoco concordato lo scorso 16 aprile tra le parti in conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Heavy Bombing In Lebanon, Israel Hits Hezbollah Sites After Netanyahu Orders Increased Blows | 4K
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