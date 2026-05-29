Libano l’IDF colpisce Beirut | Netanyahu punta al 70% di Gaza

Notizia in breve

L'esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei sulla capitale libanese, Beirut. Il primo ministro israeliano ha annunciato l'obiettivo di controllare il 70% della Striscia di Gaza. Le decisioni militari sono state prese senza seguire le direttive dell'amministrazione precedente. Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui la futura occupazione influenzerà la distribuzione territoriale e le operazioni militari nella regione.