I nuovi droni di Hezbollah fanno paura a Israele. Il timore è che la minaccia letale finita nelle mani delle milizie sciite allarghi il suo raggio d'azione e cominci a colpire le grandi città del centro di Israele. Dove, tra grattacieli e popolazione numerosa, sarebbe un disastro ancor più che in Galilea. «Sei settimane fa ero in Libano e mi hanno mostrato uno di questi droni: hanno una fibra ottica e una testata di Rpg. Ho detto che si tratta di una minaccia strategica per lo Stato. È una piaga mondiale, come vediamo in Ucraina e Russia. Abbiamo radunato i migliori cervelli per trovare soluzioni», ha detto Benjamin Netanyahu parlando a un convegno nella Valle del Giordano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Netanyahu aggira la linea rossa Usa, e vuole il 70% di Gaza. L'Idf torna a colpire Beirut

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