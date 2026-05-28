Netanyahu aggira la linea rossa Usa e vuole il 70% di Gaza L' Idf torna a colpire Beirut

Da feedpress.me 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israele mira a controllare circa il 70% di Gaza, aggirando le linee rosse stabilite dagli Stati Uniti. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha ripreso a lanciare attacchi contro Beirut, mentre i droni di Hezbollah, una milizia sciita, preoccupano le forze israeliane. La presenza di questi droni, considerata una minaccia crescente, solleva timori che possano estendere le loro azioni alle grandi città centrali di Israele.

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I nuovi droni di Hezbollah fanno paura a Israele. Il timore è che la minaccia letale finita nelle mani delle milizie sciite allarghi il suo raggio d'azione e cominci a colpire le grandi città del centro di Israele. Dove, tra grattacieli e popolazione numerosa, sarebbe un disastro ancor più che in Galilea. «Sei settimane fa ero in Libano e mi hanno mostrato uno di questi droni: hanno una fibra ottica e una testata di Rpg. Ho detto che si tratta di una minaccia strategica per lo Stato. È una piaga mondiale, come vediamo in Ucraina e Russia. Abbiamo radunato i migliori cervelli per trovare soluzioni», ha detto Benjamin Netanyahu parlando a un convegno nella Valle del Giordano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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