Liala Antonino, figlia di Licia Colò e del produttore Alessandro Antonino, ha dichiarato di aver avuto un’esperienza negativa con l’ex tennista Nicola Pietrangeli, affermando che questa relazione le avrebbe causato un danno personale. Ha anche parlato del rapporto con la madre e dei progetti futuri, condividendo alcuni ricordi e impressioni. La risposta di Antonino si concentra sulla sua vita privata e sul suo passato, senza riferimenti ad altri aspetti pubblici o dettagli legali.

Dal rapporto con la mamma al futuro professionale fino al ricordo di Nicola Pietrangeli: Liala Antonino, figlia di Licia Colò e del produttore Alessandro Antonino, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Reduce dall’esperienza televisiva a BellaMa e conduttrice di Vite che ispirano altre vite per il podcast Pianeta B12, la giovane, vent’anni, studia Scienze della comunicazione a Università degli Studi di Roma Tor Vergata, indirizzo giornalismo. “Esistono due tipologie di persone che lavorano in ambito familiare: quelle super viziate e coccolate e quelle schiavizzate. Io appartengo alla seconda” afferma la ragazza che lavora anche nella società di produzione di famiglia, la Grey Out. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: “Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita. Dopo aver conosciuto lui, gli uomini mi deludono”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La tenerezza di Licia Colò con la figlia Liala conquista tutti

Notizie e thread social correlati

“Nicola Pietrangeli? Dico sempre che mi ha rovinato la vita perché dopo aver conosciuto un uomo così mi sento male a guardarmi intorno…”: Liala Antonino, figli di Licia Colò, raccontaLiala Antonino, figlia di Licia Colò, ha dichiarato che la conoscenza di Nicola Pietrangeli le ha rovinato la vita, aggiungendo che dopo aver...

Liala Antonino, “Pietrangeli mi ha rovinato la vita”. La figlia di Licia Colò ricorda l’ex della mammaLiala Antonino, figlia di Licia Colò, ha dichiarato che un ex della madre le ha rovinato la vita.

Si parla di: Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: Io e mia mamma in Africa senza valigie. Pietrangeli per me è stato un idolo e mi ha rovinato la vita. Fare la modella mi stava stretto.

La giovane si racconta al Corriere della SeraDal rapporto con la mamma al futuro professionale fino al ricordo di Nicola Pietrangeli: Liala Antonino, figlia di Licia Colò e del produttore Alessandro Antonino, si racconta in un’intervista al Corr ... tpi.it

Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: Io e mia mamma in Africa senza valigie. Pietrangeli per me è stato un idolo e mi ha rovinato la vita. Fare la modella mi stava ...Dal papà Alessandro Antonino, Liala ha ereditato un certo fiuto per gli affari (Mia mamma dice che saprebbe vendere il ghiaccio pure al Polo Nord). Dalla madre Licia Colò la curiosità, ingrediente i ... corriere.it