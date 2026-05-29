Fognini commenta un episodio a Parigi in cui Jannik Sinner, dopo aver vinto i primi due set e avere un vantaggio di 5-1 nel terzo, ha subito un improvviso calo fisico. Sinner stesso aveva affermato che “non siamo robot”, sottolineando la vulnerabilità degli atleti. La partita si è conclusa con una rimonta dell’avversario, sorprendendo gli appassionati di tennis.

“A Parigi è successo qualcosa che nessun appassionato di tennis credeva potesse mai succedere. Jannik stava conducendo due set a zero e 5-1 quando il suo corpo l’ha abbandonato “. Comincia così un video social di Fabio Fognini su quanto accaduto a Jannik Sinner ieri, giovedì 28 maggio, nel match contro Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno al mondo conduceva per due set a zero ed era sopra 5-1 al terzo set quando ha avuto un crollo per un malore. Sul 5-2 non ha chiamato un Medical time-out e da lì non è mai più tornato lo stesso, muovendosi lentamente e colpendo pianissimo. “Ebbene sì, lui stesso ha detto che non è stato un colpo di calore, non sono stati crampi, ma semplicemente non ce l’ha fatta più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ha detto anche Sinner: ‘non siamo robot’. E se lo dice il numero uno del mondo, ragazzi, apriamo gli occhi”: parla Fognini

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ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.

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