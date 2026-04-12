Jannik Sinner ha conquistato il titolo al torneo di Monte Carlo, battendo in finale il suo rivale Carlos Alcaraz con il punteggio di... Con questa vittoria, il tennista italiano tornerà a occupare la prima posizione nel ranking mondiale. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la sua posizione tra i migliori del circuito. La finale si è disputata sul campo principale del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Monte Carlo per la prima volta. In finale ha battuto il suo rivale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3, in una partita equilibrata che Sinner ha saputo volgere a proprio favore nei momenti decisivi: nel tie-break del primo set, vinto grazie a un doppio fallo dell’avversario, e poi nel secondo set, quando sul 4-3 è riuscito a togliere il servizio ad Alcaraz e portarsi sul 5-3. Nel suo game di servizio ha poi ottenuto due match point: gliene è bastato solo uno. Con questa vittoria Sinner tornerà di nuovo nella prima posizione della classifica mondiale, superando proprio Alcaraz. Sono...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte Carlo e tornerà numero uno al mondo

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di MiamiDue settimane dopo quello di Indian Wells, battendo in una finale molto piovosa il ceco Jirí Lehecka e completando il cosiddetto “Sunshine double” Il...

Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte CarloSinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP.

SINNER PUO' TORNARE NUMERO 1 ANCHE SE NON VINCE A MIAMI: ALCARAZ TREMA E PERDE LA CORONA