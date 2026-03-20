Gli Stati Uniti stanno proseguendo con la vendita di jet militari a diversi paesi, anche se lo Sri Lanka ha deciso di non acquistare gli aerei. Israele, invece, continua a collaborare con gli americani, rafforzando il proprio ruolo di partner vicino agli Stati Uniti. La decisione dello Sri Lanka rappresenta un segnale di diversificazione tra i destinatari delle armi statunitensi.

Roma, 20 marzo 2026 – Chi mi ama, mi segua, recita un vecchio adagio. Il problema è che stavolta gli USA stanno andando avanti da soli, a parte ovviamente Israele che, più che un alleato, sembra un partner in crime. Non solo la comunità internazionale non ha applaudito alla guerra contro l’Iran. Se gli alleati storici si stanno defilando, anche il resto della comunità internazionale prende le distanze da Washington. L’Europa preferisce parlare, rimanere equidistante e se da una parte condanna l’Iran e invoca il diritto internazionale, dall’altra se ne guarda molto bene dall’ entrata nel conflitto. Anzi, sta cercando di fare il possibile perché finisca in fretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump e la solitudine del numero uno. Se anche lo Sri Lanka dice no ai jet Usa

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