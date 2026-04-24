Confindustria accelera sul Mercosur | formazione missioni e dati per spingere l’export italiano

A una settimana dall’inizio della validità temporanea dell’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur, Confindustria intensifica le sue attività per promuovere l’export italiano. L’associazione ha organizzato incontri di formazione e inviato delegazioni in missione presso i paesi del Sud America, mentre vengono diffusi dati aggiornati sulle potenzialità commerciali e sui settori più interessati dall’accordo. Si tratta di strategie concrete per rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Mercosur.

A una settimana dall’entrata in vigore provvisoria dell’accordo tra Unione europea e Mercosur, fissata per il 1° maggio, Confindustria ha ospitato il primo “High-level meeting on Italy-Mercosur economic relations”, riunendo le principali organizzazioni industriali dei Paesi sudamericani insieme ai vertici dell’associazione italiana. All’incontro hanno preso parte il presidente Emanuele Orsini e la vicepresidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti Barbara Cimmino, insieme ai rappresentanti delle industrie del Mercosur: Ricardo Alban (Cni-Confederação Nacional da Indústria del Brasile), Leonardo García (Ciu-Cámara de Industrias dell’Uruguay), Martin Rappallini (Uia-Unión Industrial Argentina) e Carlos Insfran Micossi (Uip-Unión Industrial Paraguay).🔗 Leggi su Ildenaro.it

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