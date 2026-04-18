Al Salone del Mobile, il settore del legno e dell’arredo si conferma come uno dei principali motori dell’export nazionale, con un fatturato di circa un miliardo di euro generato sui mercati esteri. Tuttavia, negli Stati Uniti si registra un calo delle vendite, mentre in Lombardia il settore continua a mantenere una posizione di rilievo nonostante le difficoltà legate alla crisi internazionale.

La Brianza del legno e del mobile accusa l’incertezza e la crisi dei mercati esteri, ma non perde il tradizionale ruolo trainante in Lombardia e nel Paese. È quanto raccontano i dati Istat relativi all’andamento del settore nel 2025, elaborati dal Centro studi Federlegno Arredo e presentati ieri, a pochi giorni dall’apertura del Salone del Mobile, in programma la prossima settimana da martedì a domenica nei padiglioni di Rho Fiera Milano. Monza e la Brianza si dimostra di gran lunga la provincia lombarda con il più alto valore di esportazioni di mobili, per oltre 1 miliardo di euro. Seguono Como con 729 milioni, Milano con 667, Brescia con 242, Bergamo con 198 e per chiudere Sondrio a 9 milioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La locomotiva dell’export al Salone. Un miliardo di fatturato all’estero. Legno-arredo, crolla il mercato Usa

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