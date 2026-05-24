Ad Ancona è stato inaugurato un murale dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’opera, realizzata in città, rende omaggio alle due figure simbolo della lotta contro la mafia. Il murale è stato presentato alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La cerimonia si è svolta davanti all’opera, che raffigura i due magistrati. Nessun dettaglio su altri partecipanti o ulteriori interventi durante l’evento.

Ad Ancona è stato inaugurato un murale dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’opera, intitolata "Primo giorno di scuola", ritrae i due magistrati insieme a bambini e ragazzi ed è stata svelata in piazza Salvo D’Acquisto durante la Giornata della Legalità organizzata dalla scuola primaria Falcone. Il dipinto è nato dalla collaborazione tra gli studenti del liceo artistico Mannucci e gli alunni della primaria. All’inaugurazione erano presenti il sindaco e vicepresidente vicario dell’Anci, Daniele Silvetti, oltre alle autorità civili, militari e religiose della città. "La cultura della legalità e dell’antimafia inizia proprio dalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco e questore davanti al murale per Falcone e Borsellino

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