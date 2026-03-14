L’Italia non è ufficialmente coinvolta in un conflitto con l’Iran, e questa posizione è stata confermata dalla presidente del Consiglio durante un intervento alla Camera. Tuttavia, si parla di una presenza di tensioni e di questioni che, pur senza coinvolgere direttamente il paese, stanno influenzando il clima politico e sociale nel nostro territorio. La discussione riguarda anche le conseguenze di questa situazione sulle dinamiche interne.

Lontani dalla guerra, già, ma in che senso? L’Italia, lo sapete, non è formalmente parte della guerra contro l’Iran e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha ribadito alla Camera mercoledì scorso. Ma per quanto si possa stare lontani dal conflitto in medio oriente, il conflitto ha già toccato l'Italia su molti fronti. E lo è per almeno cinque ragioni. La prima ragione è militare: un contingente italiano è presente in Iraq, a Erbil, dove circa 400 militari partecipano alla missione di addestramento delle forze curde e nei giorni scorsi, dopo i colpi arrivati alla base da missili iraniani e da milizie filo-iraniane, le truppe sono state ritirate “temporaneamente”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Italia non è in guerra con l'Iran. Ma la guerra è già entrata in casa nostra

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