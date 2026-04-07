Secondo un'analisi recente, l’Europa si trova coinvolta in un conflitto che non riconosce come tale, anche se le azioni sul campo mostrano il contrario. La guerra, infatti, non è più un evento isolato, ma una realtà consolidata nel panorama internazionale. La discussione si concentra sulla percezione e sulla risposta europea di fronte a questa situazione, che sembra ancora orientata a considerarla un’eccezione.

L’Europa continua a comportarsi come se la guerra fosse un’eccezione: non lo è più. La guerra è tornata a essere una condizione strutturale del sistema internazionale. E il continente europeo, pur senza dichiararlo, è già pienamente immerso in questa nuova realtà. Dall’Ucraina al Medio Oriente, dal cyberspazio alle catene energetiche, il conflitto non è più confinato a un teatro né a una singola dimensione. È diffuso, interconnesso, sistemico. E soprattutto: non è destinato a esaurirsi nel breve periodo. La guerra in Ucraina ha segnato il ritorno della guerra industriale in Europa: logoramento, massa e profondità temporale. Non è un conflitto rapido. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Europa è già dentro la guerra, ma continua a non riconoscerla. Scrive Preziosa

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Un’esperienza preziosa, ricca di curiosità e creatività. Grata alla scuola per questa opportunità e ai bambini per la loro presenza autentica. Che continuino a scrivere e a lasciare il loro segno. - facebook.com facebook