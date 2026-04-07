L’Europa è già dentro la guerra ma continua a non riconoscerla Scrive Preziosa
Secondo un'analisi recente, l’Europa si trova coinvolta in un conflitto che non riconosce come tale, anche se le azioni sul campo mostrano il contrario. La guerra, infatti, non è più un evento isolato, ma una realtà consolidata nel panorama internazionale. La discussione si concentra sulla percezione e sulla risposta europea di fronte a questa situazione, che sembra ancora orientata a considerarla un’eccezione.
L’Europa continua a comportarsi come se la guerra fosse un’eccezione: non lo è più. La guerra è tornata a essere una condizione strutturale del sistema internazionale. E il continente europeo, pur senza dichiararlo, è già pienamente immerso in questa nuova realtà. Dall’Ucraina al Medio Oriente, dal cyberspazio alle catene energetiche, il conflitto non è più confinato a un teatro né a una singola dimensione. È diffuso, interconnesso, sistemico. E soprattutto: non è destinato a esaurirsi nel breve periodo. La guerra in Ucraina ha segnato il ritorno della guerra industriale in Europa: logoramento, massa e profondità temporale. Non è un conflitto rapido. 🔗 Leggi su Formiche.net
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Un’esperienza preziosa, ricca di curiosità e creatività. Grata alla scuola per questa opportunità e ai bambini per la loro presenza autentica. Che continuino a scrivere e a lasciare il loro segno. - facebook.com facebook