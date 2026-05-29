Il giornalista Francesco Letizia ha commentato il momento societario del Milan, criticando le recenti mosse di Zlatan Ibrahimovic. Secondo Letizia, Ibrahimovic desidera avere il controllo e non si preoccupa di far funzionare un sistema più ampio. La sua analisi si concentra sulle dinamiche interne alla società e sul ruolo del giocatore svedese, sottolineando una posizione di leadership che, secondo il giornalista, potrebbe influire sulla gestione complessiva del club.

Davvero difficile pensare al futuro del Milan: i rossoneri sono arrivati a fine maggio senza punti di riferimento. In dirigenza mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e anche un direttore tecnico. In più l'esonero di Massimiliano Allegri ha lasciato la squadra anche senza la sua guida in panchina. Mancano sempre meno giorni all'inizio dei Mondiali 2026 e il Milan non ha ancora sicurezze, anzi, non sembrano esserci profili vicini ai rossoneri. Il giornalista Francesco Letizia ha parlato del momento societario del Milan e, in particolare, di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole da Sportitalia. "Ibrahimovic vuole comandare, non vuole un sistema che funzioni con i migliori professionisti, altrimenti le richieste di Rangnick sarebbero scontate, non dovrebbe neanche farle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Letizia critico: “Ibrahimovic vuole comandare, non vuole un sistema che funzioni”

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