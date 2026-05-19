Cassano e le telefonate con Ibrahimovic | Allegri fa filtrare quello che vuole ma andrà via dal Milan

Durante un’intervista a Viva el Futbol spietato, Antonio Cassano ha parlato del futuro del Milan, affermando che Allegri e Tare lasceranno la squadra a fine stagione. Ha anche commentato sulle telefonate con Ibrahimovic, riferendo che Allegri fa filtrare le informazioni che vuole, ma ha aggiunto che l’allenatore andrà via dal club. Cassano ha criticato le scelte fatte durante questa stagione, definendo il lavoro di Allegri e Tare come un disastro.

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