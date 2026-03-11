Referendum Landini | Meloni vuole comandare non governare ecco perché vuole togliere di mezzo i magistrati

Il segretario generale della Cgil ha commentato le intenzioni del governo riguardo al referendum, affermando che secondo lui la premier mira a consolidare il potere personale, eliminando i magistrati che potrebbero ostacolare questa strategia. In un'intervista a Fanpage.it, Landini ha espresso questa opinione senza approfondire le motivazioni, concentrandosi sui fatti pubblici e le dichiarazioni recenti delle parti coinvolte.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un'intervista a Fanpage.it, spiega qual è la vera posta in gioco del referendum sulla Giustizia: "Qualsiasi potere che limita l'azione del Governo, semplicemente perché richiama al rispetto delle regole e delle leggi del nostro Paese, viene considerato come un impedimento da eliminare. È una logica autoritaria pericolosissima, che non c'entra nulla con i principi e con i valori della nostra Costituzione".