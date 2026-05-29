L' esplosione col Salisburgo le Champions asiatiche aggressione e calcio verticale | chi è Jaissle

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'esplosione si è verificata a Salisburgo, mentre si sono svolti incontri delle Champions asiatiche. Durante una partita di calcio, si è verificata un'aggressione, seguita da un episodio di gioco con un approccio molto verticale. Il tecnico dell'Al-Ahli, molto legato all'attuale commissario tecnico dell'Austria, segue una filosofia di gioco specifica. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'esplosione o sugli sviluppi dell'aggressione.

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Gioia, nata dalla sofferenza. Quasi come fosse un contropiede di una delle sue squadre. Matthias Jaissle è uno dei nomi che Ralf Rangnick tiene in caldo per panchina del Milan. Doveva fare una grande carriera da calciatore, si è invece dovuto ritirare già a 25 anni per una serie di problemi al ginocchio. È diventato allenatore, raggiungendo rapidamente livelli alti. - Nato a Nürtingen, nel Baden-Württemberg, ha cominciato a giocare a calcio a soli 4 anni. Nel 2001, a 12 anni, è passato allo Stoccarda, la sua squadra del cuore, prima di passare, a 18, all'Hoffenheim. Lì, da difensore centrale, ha aiutato la squadra a salire, in due stagioni, dalla terza alla prima serie tedesca, trovandosi incredibilmente in testa alla classifica della Bundesliga alla fine del girone d'andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'esplosione col Salisburgo, le Champions asiatiche, aggressione e calcio verticale: chi è Jaissle
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