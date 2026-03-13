Dominio contropiede e profondità | è la nuova era del calcio verticale

La Champions ha mostrato una nuova tendenza nel calcio, caratterizzata da un gioco dominato dalla profondità, dai contropiedi rapidi e dall’uso efficace del dominio territoriale. Le partite hanno evidenziato come le squadre puntino sempre più a sfruttare le ripartenze e le linee di passaggio verticali. Questa evoluzione sembra delineare un modo di giocare diverso rispetto al passato, più improntato a verticalizzare e a cercare la profondità.

Le epoche storiche non finiscono da un giorno all'altro: oggi Medioevo, domani Rinascimento. I processi di transizione sono sempre lenti e sfumati, ma per datarli gli storici hanno bisogno di eventi simbolici, tipo la scoperta dell'America. Ecco, questo turno di Champions ha avuto una potente carica simbolica per datare la nuova era verticale. Guardiola, patriarca del tiqui-taka, ne ha presi 3 a Madrid, dove il giorno prima il contropiedista Simeone ne aveva fatti 5. Il palleggio sotto ritmo del City sa di vecchio. Il primo gol di Valverde ha stracciato i sacri testi del Pep: lancio lungo di Courtois, gol dell'uruguaiano. Saltato in blocco il centrocampo dove da 20 anni il catalano distilla gioco corto.